Google Tech Dev Guide

Независимо от того, новичок ли вы в информатике или опытный программист, в Руководстве для технических разработчиков Google найдется что-то для вас. Мы тщательно отобрали материалы из различных источников, в том числе от Google, которые вы можете использовать для развития своих технических навыков, дополнения курсовой работы и подготовки к собеседованиям.

Веб-сайт: techdevguide.withgoogle.com

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