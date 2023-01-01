Приложение погоды Met Office дает вам самые точные глобальные прогнозы погоды с прогнозом от 1 часа до 7 дней вперед.

Веб-сайт: metoffice.gov.uk

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