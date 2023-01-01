Ambient Weather объединяет владельцев станций, синоптиков и энтузиастов с самым быстрорастущим онлайн-сообществом для получения локальной информации о погоде. Ambient Weather считает, что погода индивидуальна. Поэтому мы изменили дизайн нашего приложения, сделав его удобным для мобильных устройств, чтобы вы могли брать его куда угодно. Чистый, оптимизированный интерфейс упрощает просмотр текущих условий и предстоящих ежедневных и еженедельных прогнозов. Подключение вашей персональной метеостанции Ambient к нашей онлайн-платформе открывает ряд уникальных социальных функций: ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ с большим и растущим метеорологическим сообществом, просматривая их каналы, комментируя, ставя лайк публикациям и делясь плитками со своей панели управления в других социальных сетях. НАСТРАИВАЙТЕ плитки на панели управления, чтобы сосредоточиться на наиболее важных измерениях. Установите оповещения при изменении условий или о предстоящих событиях. СОЗДАВАЙТЕ и публикуйте свои собственные прогнозы в онлайн-сообществе. Создавайте свои собственные публикации, чтобы освещать погодные явления, делиться изображениями погоды или другой собранной вами информацией. Не следуйте за погодой. Пусть погода следует за вами.

Веб-сайт: ambientweather.net

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