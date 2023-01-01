Находите, подписывайтесь и создавайте интерактивные карты. Map Buddy (ранее Radar) позволяет создавать, находить и подписываться на интерактивные карты. Найдите фургоны с едой, гаражные распродажи, хороший кофе и многое другое! Спланируйте следующую дружескую охоту за мусором или оставьте записки-сюрпризы своим близким. На самом деле нет ничего похожего на Map Buddy!

Веб-сайт: mapbuddy.app

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