WebCatalog

Ludus

Ludus

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ludus.one

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ludus в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Ludus — это продвинутый инструмент для презентаций для творческих профессионалов. Это похоже на то, что у Sketch и Keynote родился ребенок в облаке.

Веб-сайт: ludus.one

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ludus, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Figr

Figr

figr.app

Blinkbid

Blinkbid

blinkbid.com

Prezi

Prezi

prezi.com

Babylist

Babylist

babylist.com

Scrintal

Scrintal

scrintal.com

ShootQ

ShootQ

shootq.com

Adobe Creative Cloud

Adobe Creative Cloud

adobe.com

Skrapp.io

Skrapp.io

skrapp.io

EDIT.org

EDIT.org

edit.org

Adobe Admin Console

Adobe Admin Console

adobe.com

Draw3D

Draw3D

draw3d.online

Excalidraw

Excalidraw

excalidraw.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности