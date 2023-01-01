WebCatalog
Ludo

Ludo

app.ludo.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ludo в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ludo.ai — ваш помощник в исследовании и дизайне игр. Увеличьте свою производительность в 10 раз с помощью единой платформы, в которой есть все ресурсы, необходимые для разработки следующей игры, которая займет первое место в чартах.

Веб-сайт: ludo.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ludo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

nTask

nTask

app.ntaskmanager.com

Cookup.ai

Cookup.ai

cookup.ai

vLex

vLex

app.vlex.com

Polydone

Polydone

new.polydone.com

Elicit

Elicit

elicit.org

AlgoExpert

AlgoExpert

algoexpert.io

Nucleus

Nucleus

nucleus.church

AfforAI

AfforAI

afforai.com

Uteach

Uteach

uteach.io

Jenni AI

Jenni AI

app.jenni.ai

Antidote

Antidote

antidote.app

Goodhues.ai

Goodhues.ai

goodhues.ai

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности