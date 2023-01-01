Ведущий европейский журнал идей, выходит два раза в месяц. Рецензии на книги и эссе (и многое другое в Интернете), известные своим бесстрашием, размахом и элегантностью.

Веб-сайт: lrb.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением London Review of Books, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.