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London Review of Books

London Review of Books

lrb.co.uk

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Ведущий европейский журнал идей, выходит два раза в месяц. Рецензии на книги и эссе (и многое другое в Интернете), известные своим бесстрашием, размахом и элегантностью.

Веб-сайт: lrb.co.uk

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