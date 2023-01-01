WebCatalog
Lovers Magazine

Lovers Magazine

loversmagazine.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lovers Magazine в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Lovers Magazine — интернет-журнал для творческих профессионалов. Мы уделяем внимание дизайнерам из самых разных дисциплин, которые создают будущее и влияют на жизнь многих людей.

Веб-сайт: loversmagazine.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lovers Magazine, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Nautilus Magazine

Nautilus Magazine

nautil.us

Knowable Magazine

Knowable Magazine

knowablemagazine.org

Hem

Hem

hem.com

Tablet Magazine

Tablet Magazine

tabletmag.com

Savee

Savee

savee.it

Quanta Magazine

Quanta Magazine

quantamagazine.org

Domestika

Domestika

domestika.org

H1

H1

h1insights.com

StyleWe

StyleWe

stylewe.com

Cell Press

Cell Press

cell.com

Reedsy

Reedsy

reedsy.com

Frontiers

Frontiers

frontiersin.org

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности