Следующее поколение. CRM, ориентированная на процессы B2B, с автоматизацией задач и продаж. Livespace — это интуитивно понятная и адаптируемая облачная CRM-платформа, созданная для профессионалов теми, кто в курсе. Оптимизируйте процесс продаж, ставьте цели и обновляйте всю информацию о своих клиентах. Используя адаптируемую систему оценки потенциальных клиентов и автоматизированные процессы продаж, пользователи Livespace могут получить максимальную выгоду от каждого потенциального клиента. Благодаря открытому API для бесшовной интеграции, а также доступу с мобильных устройств и планшетов, Livespace позволяет пользователям расставлять приоритеты и проводить время там, где это важно.

Веб-сайт: livespace.io

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