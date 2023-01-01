Сделайте знания компании доступными и полезными в любое время. Исследования показывают, что сотрудники ежедневно тратят 2 часа на поиск информации. Только для того, чтобы иметь возможность выполнять свою работу. Сейчас подходящий момент, чтобы дать вашим командам возможность использовать это время для важных дел. Elium предлагает надежный и гибкий источник для обмена и обогащения знаний компании. Это помогает оптимизировать процесс принятия решений, улучшает сотрудничество и способность к инновациям.

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