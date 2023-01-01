Lidl Latvija

Lidl - одна из крупнейших компаний розничной торговли продуктами питания в Европе и мире, которая в составе группы "Schwarz" базируется в Германии, Некарцульм. Высочайшее качество по минимально возможной цене - вот руководящий принцип "Lidl". Лидл Латвия Фонд Лидл и Ко. KG — немецкая международная сеть дисконтных магазинов, которая управляет более чем 11 000 магазинов в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.lv

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