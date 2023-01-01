WebCatalog
Lidl Lietuva

Lidl Lietuva

lidl.lt

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lidl Lietuva в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Приглашаем Вас ознакомиться с текущими ценовыми публикациями, предложениями и акциями. Продовольственные предложения и новые непродовольственные товары каждую неделю. Лидл Литва Фонд Лидл и Ко. KG — немецкая международная сеть розничной торговли скидками, которая управляет более чем 11 000 магазинами в Европе и США.

Веб-сайт: lidl.lt

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lidl Lietuva, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Lidl Slovenija

Lidl Slovenija

lidl.si

Lidl Eesti

Lidl Eesti

lidl.ee

Lidl Malta

Lidl Malta

lidl.com.mt

Lidl България

Lidl България

lidl.bg

Lidl Österreich

Lidl Österreich

lidl.at

Lidl Cyprus

Lidl Cyprus

lidl.com.cy

Lidl Danmark

Lidl Danmark

lidl.dk

Lidl Hrvatska

Lidl Hrvatska

lidl.hr

Lidl Ελλάδα

Lidl Ελλάδα

lidl-hellas.gr

Lidl Suomi

Lidl Suomi

lidl.fi

Lidl US

Lidl US

lidl.com

Lidl UK

Lidl UK

lidl.co.uk

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности