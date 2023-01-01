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Learn C++

Learn C++

learncpp.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

LearnCpp.com — это бесплатный веб-сайт, посвященный обучению программированию на C++. Независимо от того, был ли у вас опыт программирования или нет, учебные пособия на этом сайте проведут вас через все этапы написания, компиляции и отладки ваших программ на C++, и все это с большим количеством примеров.

Веб-сайт: learncpp.com

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