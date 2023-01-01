WebCatalog
Kodezi

Kodezi

kodezi.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kodezi в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kodezi — это помощник разработчика искусственного интеллекта, который автоматически исправляет ваш код! Мгновенно улучшайте свой код с помощью ИИ, мгновенно удаляйте все ошибки с помощью Kodezi.

Веб-сайт: kodezi.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kodezi, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Dataspot

Dataspot

dataspot.ai

Warmy

Warmy

warmy.io

AskCodi

AskCodi

askcodi.com

DishGen

DishGen

dishgen.com

StockGPT

StockGPT

askstockgpt.com

MARA

MARA

mara-solutions.com

Caktus Student

Caktus Student

caktus.ai

Sivi

Sivi

sivi.ai

Repodex

Repodex

repodex.ai

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

SpeedVitals

SpeedVitals

speedvitals.com

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности