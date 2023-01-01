Apple Feedback Assistant

Присылайте нам свои отзывы и сообщайте об ошибках. Отзывы разработчиков жизненно важны для того, чтобы сделать экосистему Apple еще лучше. Благодаря Feedback Assistant, доступному на iPhone, iPad, Mac и в Интернете, вы можете легко сообщать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь, и запрашивать улучшения API, инструментов и услуг.

Веб-сайт: feedbackassistant.apple.com

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