Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Klazify — это универсальный источник доменных данных API классификации контента. Получите логотипы веб-сайтов, данные компании, категоризацию и многое другое по URL-адресу или электронной почте.

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