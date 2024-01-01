Keyboard Counter — это бесплатный онлайн-инструмент, предназначенный для подсчета количества нажатий клавиш на клавиатуре. Каждое нажатие клавиши подсчитывается и отображается в реальном времени. Счетчик клавиатуры особенно полезен для геймеров и машинисток, которые могут использовать его, чтобы убедиться, что все клавиши на клавиатуре работают правильно. Особенности счетчика клавиатуры: 1. Онлайн-инструмент прост в использовании, не требует установки программного обеспечения или настроек; просто откройте веб-страницу, чтобы использовать ее. 2. Это бесплатно для всех, без необходимости регистрации или входа в систему. 3. Отображает данные о попаданиях в режиме реального времени. 4. Этот инструмент поддерживает все клавиатуры и может использоваться с клавиатурами ПК, клавиатурами ноутбуков, клавиатурами Mac и т. д.

Веб-сайт: keyboardcounter.net

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