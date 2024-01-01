Online Tasbih Counter

Online Tasbih Counter

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Веб-сайт: onlinetasbih.com

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Онлайн-цифровой счетчик тасбих. Никаких загрузок не требуется. Бесплатно для ежедневного зикра, не выходя из вашего устройства. Онлайн-счетчик тасбих имеет простой и удобный интерфейс. Нажмите кнопку «TAP», чтобы увеличить счет на единицу при каждом нажатии. Кнопка «Уменьшить» уменьшает счетчик на единицу при каждом нажатии. Кнопка «Сброс» позволяет сбросить счетчик, и перед этим она запросит ваше подтверждение. Кроме того, счетчик автоматически сохраняет ваш счет на вашем устройстве.

Веб-сайт: onlinetasbih.com

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