WebCatalog
KeepVid

KeepVid

keepvid.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для KeepVid в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

KeepVid — это универсальная онлайн-платформа для видеорешений, которая предлагает вам множество онлайн-инструментов, в том числе онлайн-видеоконвертер, онлайн-видеоредактор, онлайн-видеокомпрессор и многое другое. Благодаря более чем 15-летнему опыту работы в области видео, KeepVid сейчас используют более 100 миллионов пользователей.

Веб-сайт: keepvid.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением KeepVid, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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