Веб-клипер JustClip Еще один инструмент для создания закладок? Нет. JustClip Web Clipper – это нечто большее. Это поможет вам легко собрать много интересной информации во время просмотра. Идеальный браузерный инструмент для записи ваших онлайн-открытий.

Веб-сайт: justclip.co

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