WebCatalog
Jumia Algérie

Jumia Algérie

jumia.dz

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Jumia Algérie в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя наши предложения в течение 2022 года, наслаждайтесь онлайн-шоппингом и покупайте все доступные товары на Jumia в Алжире ✓ В наличии фотографии, товары для дома и гигиены, витамины, телефоны и многое другое ✓ Оплата доставки ✓ Быстрая доставка в Алжире Оставайтесь дома, мы все доставим! Покупайте все товары первой необходимости онлайн ✓ Телефоны, телевизоры, продукты, товары для здоровья и гигиены, витамины и другое ✓ Оплата при доставке ✓ Быстрая доставка по всему Алжиру

Веб-сайт: jumia.dz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jumia Algérie, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Jumia Côte d'Ivoire

Jumia Côte d'Ivoire

jumia.ci

Jumia Sénégal

Jumia Sénégal

jumia.sn

Jumia Tunisie

Jumia Tunisie

jumia.com.tn

Decathlon Maroc

Decathlon Maroc

decathlon.ma

Wethenew

Wethenew

wethenew.com

Mon E.Leclerc

Mon E.Leclerc

e.leclerc

Jumia Maroc

Jumia Maroc

jumia.ma

Picard

Picard

picard.fr

Galeries Lafayette

Galeries Lafayette

galerieslafayette.com

LeclercDrive

LeclercDrive

leclercdrive.fr

Decathlon Sénégal

Decathlon Sénégal

decathlon.sn

Parfois

Parfois

parfois.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности