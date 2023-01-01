Notino
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Notino в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: notino.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Notino, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Amazon France
amazon.fr
Picard
picard.fr
Jumia Algérie
jumia.dz
Jumia Côte d'Ivoire
jumia.ci
Amazon Belgium
amazon.com.be
Jumia Sénégal
jumia.sn
Decathlon Algérie
decathlon.com.dz
Marionnaud
marionnaud.fr
La Boutique Officielle
laboutiqueofficielle.com
AR24
ar24.fr
Galeries Lafayette
galerieslafayette.com
Decathlon Tunisie
decathlon.tn