JetBrains Datalore

Мощная среда для ноутбуков Jupyter. Используйте интеллектуальную помощь в программировании для Python, SQL, R и Scala в блокнотах Jupyter, запускайте код на мощных процессорах и графических процессорах, сотрудничайте со своей командой и легко делитесь результатами.

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