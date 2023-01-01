Jamendo — одна из крупнейших новых музыкальных платформ. Он предоставляет бесплатную музыку для личного развлечения и место для демонстрации творений независимых артистов широкой публике. Более 650 000 треков и 45 тысяч исполнителей со всего мира!

Веб-сайт: jamendo.com

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