Xigua Video — это видеоплатформа, принадлежащая ByteDance. Под слоганом «Разжигаем любопытство к жизни» она помогает каждому находить свои любимые видео с помощью интеллектуальных рекомендаций, а создателям видео легко делиться своими видеоработами. Xigua Video (китайский: 西瓜视频; пиньинь: Xīguā shìpín) — китайская онлайн-платформа для обмена видео, принадлежащая ByteDance. Первоначально служившая в основном платформой для обмена созданными пользователями короткими видеороликами Toutiao, теперь Xigua также производит кино- и телевизионный контент. По состоянию на июнь 2020 года у платформы 131 миллион активных пользователей в месяц.

Веб-сайт: ixigua.com

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