Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Система обслуживания клиентов 53KF является ведущим брендом в отрасли. Вход покрыт всеми каналами, внешний вид интерфейса индивидуально настроен, доступна полнофункциональная рабочая платформа для обслуживания клиентов. Интеллектуальные роботизированные отчеты о приеме и полномасштабном анализе данных помогают компаниям увеличить продажи, повысить уровень удержания клиентов и снизить затраты на рабочую силу.

Веб-сайт: 53kf.com

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