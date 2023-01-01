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53KF

53KF

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Веб-сайт: 53kf.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Система обслуживания клиентов 53KF является ведущим брендом в отрасли. Вход покрыт всеми каналами, внешний вид интерфейса индивидуально настроен, доступна полнофункциональная рабочая платформа для обслуживания клиентов. Интеллектуальные роботизированные отчеты о приеме и полномасштабном анализе данных помогают компаниям увеличить продажи, повысить уровень удержания клиентов и снизить затраты на рабочую силу.

Веб-сайт: 53kf.com

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