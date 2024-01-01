Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

InformationWeek.com: анализ новостей и комментарии по стратегии информационных технологий, включая управление ИТ, искусственный интеллект, киберустойчивость, управление данными, конфиденциальность данных, устойчивость, облачные вычисления, ИТ-инфраструктуру, программное обеспечение и услуги и многое другое.

Веб-сайт: informationweek.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением InformationWeek, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.