InformationWeek

InformationWeek

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InformationWeek.com: анализ новостей и комментарии по стратегии информационных технологий, включая управление ИТ, искусственный интеллект, киберустойчивость, управление данными, конфиденциальность данных, устойчивость, облачные вычисления, ИТ-инфраструктуру, программное обеспечение и услуги и многое другое.

Веб-сайт: informationweek.com

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