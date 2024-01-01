Infawork — единственное программное обеспечение, необходимое предпринимателям для запуска, развития и управления вашей компанией. Представьте себе программное обеспечение для бизнеса, которое вы не ненавидите, которое не стоит вам тысяч и тысяч долларов и для работы с которым не требуется ученая степень. Представьте себе одно интегрированное программное обеспечение для всего вашего бухгалтерского учета, управления персоналом, заказами, производством, складом и запасами, бюджетирования, работы с поставщиками и отчетности. электронная коммерция и управление клиентами, а также несколько других тонкостей, таких как электронная почта, календарь и обмен мгновенными сообщениями. Представьте себе, что у вас есть партнер по программному обеспечению, который существует исключительно для того, чтобы помочь вашему бизнесу добиться успеха. Если вы можете себе все это представить, то вы можете представить себе Infawork: доступное, простое в использовании и комплексное бизнес-программное обеспечение для запуска, ведения и развития малого и среднего бизнеса.

Веб-сайт: infawork.com

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