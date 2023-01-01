WebCatalog
Indie Hackers

Indie Hackers

indiehackers.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Indie Hackers в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Общайтесь с разработчиками, которые делятся стратегиями и цифрами доходов своих компаний и побочных проектов.

Веб-сайт: indiehackers.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Indie Hackers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

SecondFounder

SecondFounder

secondfounder.com

Duetto

Duetto

app.duettoresearch.com

Dealroom.co

Dealroom.co

app.dealroom.co

Hashnode

Hashnode

hashnode.com

Ritual

Ritual

ritual.com

Morioh

Morioh

morioh.com

Proxify

Proxify

app.proxify.io

XDA Developers

XDA Developers

xda-developers.com

Corl

Corl

app.corl.io

Tenjin

Tenjin

tenjin.com

PHPSandbox

PHPSandbox

phpsandbox.io

Teamhood

Teamhood

teamhood.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности