PHP Sandbox — это онлайн-песочница для кода PHP, которая делает создание прототипов и обмен проектами PHP увлекательными и простыми!

Веб-сайт: phpsandbox.io

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