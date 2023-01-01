На нашем веб-сайте доступна программа Market Action Checker, которая измеряет объем торгов биткойнами в режиме реального времени.

Веб-сайт: inagoflyer.appspot.com

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