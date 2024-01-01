Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Imandra — это облачная автоматизированная система рассуждений для анализа алгоритмов, обеспечивающая беспрецедентную строгость и автоматизацию проектирования и управления алгоритмами.

Веб-сайт: imandra.ai

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