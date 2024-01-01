Imandra

Imandra

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Веб-сайт: imandra.ai

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Imandra — это облачная автоматизированная система рассуждений для анализа алгоритмов, обеспечивающая беспрецедентную строгость и автоматизацию проектирования и управления алгоритмами.
Категории:
Business
MLOps Platforms

Веб-сайт: imandra.ai

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Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

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SuperAnnotate

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Tray.io

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palladiummag.com

Cypago

Cypago

cypago.com

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

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