Получайте реальный кэшбэк за повседневные покупки с Ibotta. Загрузите бесплатное приложение или расширение для браузера, чтобы получать кэшбэк за покупки в магазине и в Интернете.

Веб-сайт: ibotta.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ibotta, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.