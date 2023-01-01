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Daraz Pakistan

Daraz Pakistan

daraz.pk

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Лучший интернет-магазин Пакистана с более чем 15 миллионами товаров с огромными скидками в Карачи ✓ Лахоре ✓ Исламабаде ✓ По всему Пакистану с наложенным платежом (COD). Выбирайте свои любимые мобильные телефоны, бытовую технику, одежду и модные аксессуары по удивительным предложениям, доступным исключительно на Daraz.pk.

Веб-сайт: daraz.pk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Daraz Pakistan, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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