WebCatalog
hireEZ

hireEZ

hireez.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для hireEZ в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

HireEZ предоставляет решение для подбора персонала на нашей платформе исходящего рекрутинга. Узнайте, почему предприятия и рекрутеры переходят на HireEZ, чтобы нанимать сотрудников умнее и быстрее.

Веб-сайт: hireez.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением hireEZ, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

InWork

InWork

inwork.io

Trakstar Hire

Trakstar Hire

hire.trakstar.com

Covey

Covey

getcovey.com

Jobful

Jobful

jobful.io

MightyRecruiter

MightyRecruiter

mightyrecruiter.com

smartCV

smartCV

smartcv.co

YouCruit

YouCruit

youcruit.com

Top Echelon

Top Echelon

topechelon.com

JobDiva

JobDiva

jobdiva.com

SmartRecruiters

SmartRecruiters

smartrecruiters.com

Channable

Channable

channable.com

Manatal

Manatal

manatal.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности