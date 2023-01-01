WebCatalog
Hinge Health

Hinge Health

hingehealth.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Единственное решение, которое подходит участникам на каждом этапе непрерывного ухода за опорно-двигательным аппаратом: профилактика, острая, хроническая помощь и пред-/послеоперационная помощь. Ваша цифровая клиника по уходу за суставами и мышцами. Возьмите под контроль свою боль. Восстановление после травмы. Даже подготовиться к операции. Присоединяйтесь к Hinge Health, чтобы получить квалифицированную помощь, которая впишется в вашу занятую жизнь.

Веб-сайт: hingehealth.com

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