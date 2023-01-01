Ваш тихий дом, сочетающий в себе турецкое гостеприимство и современный стиль… Hideaway Hotel — это семейный отель с 23 номерами, большинство из которых имеют балконы.

Веб-сайт: hotelhideaway.com

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