Inn-Flow находится на стыке гостеприимства и технологий с программной платформой, разработанной для отельеров. Наша миссия — использовать новейшие технологии для решения проблем, типичных для гостиничной индустрии, повышения эффективности и производительности.

Веб-сайт: inn-flow.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Inn-Flow, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.