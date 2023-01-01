Green Dot Bank

Компания Green Dot, основанная в 1999 году, является ведущим поставщиком пополняемых предоплаченных дебетовых карт. Имея миллионы клиентов и продолжая расти, продукты Green Dot продаются в десятках тысяч крупных торговых точек в США.

Веб-сайт: greendot.com

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