Google AI Test Kitchen

AI Test Kitchen — это место, где люди могут испытать и оставить отзыв о некоторых новейших технологиях искусственного интеллекта Google. Наша цель — вместе учиться, совершенствоваться и внедрять инновации в области искусственного интеллекта. Все находится в стадии разработки и предназначено для скорейшей обратной связи. В соответствии с нашими принципами искусственного интеллекта мы считаем, что ответственный прогресс не возможен изолированно. Мы должны дать людям возможность испытать эту технологию на собственном опыте, чтобы мы могли изучить и улучшить ее.

Веб-сайт: aitestkitchen.withgoogle.com

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