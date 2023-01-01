Glasp — это средство выделения социальных сетей, с помощью которого люди могут выделять и систематизировать цитаты и мысли из Интернета, а также получать доступ к обучению других единомышленников.

Веб-сайт: glasp.co

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