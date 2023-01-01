Войдите в свою учетную запись и наслаждайтесь Shapr в Интернете. Shapr — это самый быстрый и простой способ ежедневно общаться с единомышленниками поблизости и давать вам возможность расти как профессионалу, так и личности, прямо у вас под рукой! Это произносится Шейпер

Веб-сайт: shapr.net

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Shapr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.