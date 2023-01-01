ЗАПИШИТЕ ЧТО-НИБУДЬ ЗА МИНУТЫ Транскрипция аудио- или видеофайлов может оказаться трудоемкой и утомительной задачей, но Gglot здесь, чтобы изменить правила игры. Работает на базе продвинутого искусственного интеллекта.

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