Одно место для организации, общения и хранения работы. Для предприятий, которым нужна ясность, продуктивное общение, расстановка приоритетов и подотчетность.

Веб-сайт: getbusy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GetBusy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.