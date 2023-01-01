WebCatalog
Framed

Framed

framed.wtf

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Framed в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Угадай фильм по 6 кадрам. Заходите каждый день, чтобы узнать, сможете ли вы угадать ежедневный фильм, или посетите архив, чтобы ответить на вопросы о днях, которые вы пропустили!

Веб-сайт: framed.wtf

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Framed, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Heardle

Heardle

spotify.com

Simple Phones

Simple Phones

simplephones.ai

Wayback Machine

Wayback Machine

archive.org

Laybuy Personal

Laybuy Personal

laybuy.com

Doctor On Demand

Doctor On Demand

doctorondemand.com

Entertainment Weekly

Entertainment Weekly

ew.com

Focus Taiwan

Focus Taiwan

focustaiwan.tw

Metacritic

Metacritic

metacritic.com

BlogInMail

BlogInMail

bloginmail.com

Kairn

Kairn

kairn.app

Spacetime

Spacetime


CDN77

CDN77


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности