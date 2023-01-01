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Metacritic

Metacritic

metacritic.com

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Metacritic собирает обзоры музыки, игр, телепередач и фильмов от ведущих критиков. Только Metacritic.com использует МЕТАСКОРЫ, которые позволяют сразу узнать, как был рассмотрен каждый элемент.

Веб-сайт: metacritic.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Metacritic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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