WebCatalog
Screen Rant

Screen Rant

screenrant.com

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Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

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Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Все последние новости кино, трейлеры и обзоры фильмов, то же самое и на телевидении.

Веб-сайт: screenrant.com

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