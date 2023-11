Four Seasons Hotels Limited, действующая под названием Four Seasons Hotels and Resorts, — это международная компания по производству роскошных отелей и курортов со штаб-квартирой в Торонто, Онтарио, Канада. В настоящее время Four Seasons управляет более чем 100 отелями и курортами по всему миру.

Веб-сайт: fourseasons.com

