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Four Seasons

Four Seasons

fourseasons.com

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Four Seasons Hotels Limited, действующая под названием Four Seasons Hotels and Resorts, — это международная компания по производству роскошных отелей и курортов со штаб-квартирой в Торонто, Онтарио, Канада. В настоящее время Four Seasons управляет более чем 100 отелями и курортами по всему миру.

Веб-сайт: fourseasons.com

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