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Fooji

Fooji

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Веб-сайт: fooji.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Fooji сотрудничает с брендами, чтобы превратить потребителей в их вечных поклонников. Благодаря технологиям и людям, которые могут сделать все это, платформа Fooji предлагает ряд инновационных продуктов — управляемых и самоуправляемых — для создания кампаний, управления логистикой и расширения возможностей брендовых команд для повышения вовлеченности фанатов и бизнес-результатов.

Категории:

Business
Программное обеспечение для лотерей

Веб-сайт: fooji.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Fooji, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Heyo

heyo.com

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Wishpond

wishpond.com

Gleam

Gleam

gleam.io

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SweepWidget

sweepwidget.com

Socialman

Socialman

socialman.net

Osortoo

Osortoo

osortoo.com

ShortStack

ShortStack

shortstack.com

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Trade Show Prize Co

tradeshowprize.co

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shopobill.com

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Brandlight

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Promoboxx

promoboxx.com

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zettle.com

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Cotopaxi

cotopaxi.com

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