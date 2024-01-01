Fooji сотрудничает с брендами, чтобы превратить потребителей в их вечных поклонников. Благодаря технологиям и людям, которые могут сделать все это, платформа Fooji предлагает ряд инновационных продуктов — управляемых и самоуправляемых — для создания кампаний, управления логистикой и расширения возможностей брендовых команд для повышения вовлеченности фанатов и бизнес-результатов.

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