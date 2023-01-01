WebCatalog
Floatplane

Floatplane

floatplane.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Floatplane в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Передавай привет гидросамолету! Мы верим в поддержку как создателей контента, так и поклонников, предоставляя стабильную платформу для роста с просмотром без рекламы и высококачественным видео для личного и премиум-опыта для всех.

Веб-сайт: floatplane.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Floatplane, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Maritess

Maritess

maritessai.com

CoinTiger

CoinTiger

cointiger.com

Castos

Castos

castos.com

Adobe Stock

Adobe Stock

stock.adobe.com

Open Assistant

Open Assistant

open-assistant.io

Topcontent

Topcontent

topcontent.com

Eduhap

Eduhap

eduhap.com

Picsart

Picsart

picsart.com

Locals.com

Locals.com

locals.com

Gan Jing World

Gan Jing World

ganjing.com

Lilybank AI

Lilybank AI

lilybankai.com

StyleWe

StyleWe

stylewe.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности